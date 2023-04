Perfil “Nazaré Amarga”, com 14 milhões de seguidores nas redes, é acusado de aplicar golpe com cripto

Apoie o 247

ICL

Paulo Alves, Infomoney - O dono do perfil de humor “Nazaré Amarga”, que conta com cerca de 14 milhões de seguidores no Twitter e no Instagram, está sendo acusado de aplicar um golpe utilizando criptomoedas.

Gabriel Marques, 28, administrador do perfil, teria ajudado a criar e a promover uma moeda digital desconhecida voltada para uma comunidade de internautas brasileiros. O projeto acabou não se concretizando e os compradores ficaram com um prejuízo avaliado em R$ 550 mil.

Marques teria convencido pelo menos 20 pessoas a entrar em uma lista de pré-venda de um token chamado MATH, que era promovido nas redes sociais pelo perfil “Nazaré Amarga”. Pelo investimento, os interessados enviaram criptomoedas para a carteira do projeto que, na verdade, pertenceria a Marques.

À medida que os investidores iam aportando, Marques teria aumentado o mínimo de capital necessário para participar da oferta de tokens. A certa altura, o criador da criptomoeda teria sumido com os recursos, deixando os investidores sem nada.

O caso foi descoberto por ZachXBT, um usuário anônimo no Twitter conhecido por investigar golpes ligados ao universo das criptomoedas. Ele identificou o elo entre as transferências dos investidores e uma carteira de criptomoedas supostamente controlada por Marques.

Transações de criptomoedas são consultáveis publicamente em exploradores de redes blockchain, uma espécie de livro contábil online aberto em que é possível conferir o histórico de operações. O endereço das carteiras é visível, mas a identidade por trás delas, não.

O endereço da carteira responsável pelo golpe está tatuado nas costas de Marques, segundo foto publicada em seu perfil pessoal no Instagram, que agora está fechado. As transações envolvendo a carteira em questão foram confirmadas pela reportagem.

Segundo o perfil anônimo ZachXBT, o administrador da página “Nazaré Amarga” o procurou após o caso vir à tona, e supostamente devolveu o dinheiro aos investidores afetados. A reportagem também confirmou as devoluções por meio de consulta em blockchain.

Contatado, Marques não respondeu até o fechamento desta reportagem.

Golpe

O golpe do qual o dono do perfil “Nazaré Amarga” é acusado é chamado no meio cripto de “rugpull” (puxão de tapete, em tradução livre). Nesse tipo de fraude, o criador de uma criptomoeda promove o ativo digital para estimular investidores desavisados a comprarem, com o objetivo de inflar o preço do ativo. Em seguida, o fraudador despeja uma grande quantidade de unidades da cripto no mercado, secando sua liquidez — na prática, quem comprou fica com moedas virtuais que passam a não valer nada.

“Uma vez que o projeto é lançado e as pessoas compram, os ‘proprietários/fundadores’ vendem seus tokens ou retiram o dinheiro do projeto, deixando todas as pessoas sem dinheiro”, explica Estefano Debernardi, gerente de desenvolvimento de negócios Latam da CoinsPaid. “A moeda perde todo o seu valor em termos de dólar, o dinheiro simplesmente desaparece e as pessoas ficam sem nada, tornando-se muito difícil recuperar”.

Segundo especialistas, esse tipo de golpe é comum no meio pela intensa propaganda de criptoativos como forma de enriquecimento fácil, aliada à falta de conhecimento por parte dos investidores sobre os riscos envolvidos em colocar dinheiro em projetos suspeitos, como é o caso de criptos baseadas em memes (memecoins), como a MATH.

Como se proteger

Debernardi, da Coinspaid, recomenda ao investidor estudar bastante antes de investir em criptomoedas, e duvidar de promessas de retorno mirabolantes. “Você deve recuar e pensar: se é tão bom, por que nem todos estão entrando nisso?”, comenta.

O assunto é complexo e pode levar tempo para entender o funcionamento da tecnologia, diz o especialista, mas é preferível ser cauteloso e se aprofundar no tema para saber filtrar as fontes de informação. “É verdade que existem coisas técnicas que você pode não entender ou compreender de primeira. Dê o tempo que for necessário e, quando você se aprofundar, estará mais calmo e tranquilo se algo acontecer”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.