Perfis nas redes sociais fazem homenagens a Marisa Letícia

247 - Internautas fizeram homenagens nesta sexta-feira (3) a Marisa Letícia, que morreu nessa data em 2017, quando ela sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVC).

O Instituto Lula disse pelo Twitter que a ex-primeira-dama foi "vítima de uma perseguição injusta e cruel, D. Marisa desempenhou um papel central na trajetória política de @LulaOficial e do Brasil".

O PT afirmou que Marisa foi "um exemplo de luta, de compromisso, de esperança por um Brasil melhor para trabalhadoras, trabalhadores, para todo o povo brasileiro". "Alguém que sempre teve luz própria, cujo brilho nos encanta até hoje. Seis anos sem Marisa Letícia. A ela, nossa homenagem".

De acordo com o vereador da cidade de São Paulo (SP) Eduardo Suplicy, Marisa foi "uma mulher comprometida com a justiça social no Brasil". "Marisa, presente!".

DONA MARISA PRESENTE! 🌹



Há seis anos, no dia 03 de fevereiro de 2017, D. Marisa Letícia nos deixava.



Vítima de uma perseguição injusta e cruel, D. Marisa desempenhou um papel central na trajetória política de @LulaOficial e do Brasil. pic.twitter.com/9yKh8QjB1t February 3, 2023

DONA MARISA LETÍCIA, PRESENTE! ✊



D. Marisa Letícia, mulher de luta e defensora dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores nos deixava, foi vítima de uma perseguição injusta e cruel dos integrantes da Lava Jato.



via @inst_lula pic.twitter.com/k0FAMdHZbF February 3, 2023

Hoje é dia de homenagear Marisa Letícia que nos deixou há seis anos. Acompanhei sua trajetória de grande importância para o #PT, como companheira de @LulaOficial e como uma mulher comprometida com a justiça social no Brasil. Marisa, presente! pic.twitter.com/X922vg8NDm — Eduardo Suplicy (@esuplicy) February 3, 2023

Hoje completam 06 anos da morte da companheira Marisa Letícia Lula da Silva, levada a morte pela perseguição da Lava Jato a ela, a Lula e a família.

Descanse em Paz. pic.twitter.com/Jn1b0gOyzT — Lúcio Costa (@Lucio__Costa) February 3, 2023

há 6 anos falecia Dona Marisa Letícia, morta pelos abutres da Lava-Jato #DonaMarisaPresente — karl center do PT (@karlcenter13) February 3, 2023

