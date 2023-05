Perfis nas redes sociais repudiam a decisão do Banco Central de manter a Selic em 13,75%: 'segue o crime contra o Brasil'

O historiador Jones Manoel, por exemplo, fez críticas ao "Banco Central do rentismo". Veja mais reações edit

247 - Internautas reagiram mal à decisão de manter a taxa de juros (Selic) em 13,75% anunciada nesta quarta-feira (3) pelo Comitê de Política Monetária (Copom), ligado ao Banco Central (BC), presidido por Roberto Campos Neto.

"O crime contra o Brasil continua!", escreveu o historiador Jones Manoel. "O Banco Central do rentismo e do sistema financeiro decidiu manter a taxa de juros mais alta do mundo. A taxa selic vai seguir 13,75%. Como disse um deputado: ou derrubamos Campos Neto, ou ele afunda o Brasil e o Governo Lula", afirmou.

Outro usuário disse que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, está "acima da lei, dos brasileiros, bolsonarista acima de tudo".

VERGONHOSO

E ai @rodrigopacheco ????????

Banco Central mantém Selic pela 6ª vez seguida, a 13,75% ao ano



Campos Neto, acima da lei, acima dos brasileiros, bolsonarista acima de tudo, em sua terceira reunião de 2023, decidiu novamente por manter a taxa Selic em 13,75%. Pelo sexto… pic.twitter.com/2enZwFeaN8 — Rede Marco 🌐 (@rede_marco) May 3, 2023

A decisão do Copom de manter a Selic em pornográficos 13,75%, contra todos os fatos e evidências, é terraplanismo econômico.



Só que, nesse caso, não é caso de psiquiatria, é sabotagem consciente ao crescimento do país. Antes, o inimigo morava ao lado, agora mora em casa. Dureza! — Orlando Silva (@orlandosilva) May 4, 2023

🔴BOICOTE À ECONOMIA

▶️Banco Central mantém Selic pela 6ª vez seguida, a 13,75% ao ano, e diz que conjuntura "demanda paciência" https://t.co/d9GXsL2tgq — Rubens Otoni (@RubensOtoni) May 3, 2023

