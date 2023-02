Perfis nas redes sociais repudiam a política de preços implantada no governo Michel Temer e apoiada por Bolsonaro

Internautas também fizeram críticas à gestão na área educacional e a reforma trabalhista aprovada no governo emedebista edit

247 - Perfis do Twitter reforçaram que desaprovam o Preço de Paridade de Importação (PPI) e fizeram críticas a Michel Temer (MDB), que, depois de participar do golpe contra Dilma Rousseff (PT), implantou uma política na qual o preço dos derivados de petróleo no Brasil mudam de acordo com o dólar. Mesmo tendo o pré-sal, o Brasil passou a exportar petróleo e a importar derivados a partir do governo emedebista, em 2016.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reduziu 3,92% no preço da gasolina e de 1,95% no diesel frente à reoneração gradual dos impostos federais sobre os combustíveis.

A reforma do ensino médio também foi criticada na rede social. O cientista político e educador Daniel Cara afirmou que é necessário o Ministério da Educação (MEC), comandado por Camilo Santana, rever a proposta aprovada na gestão de Temer.

Essa discussão sobre volta de impostos de combustíveis é polêmica lateral. O centro é a revogação do preço de paridade de importação (PPI). Na reunião com a bancada do Rio, o presidente da Petrobras disse q essa política de temer e bolsonaro não iria continuar. Já passou da hora! — Glauber Braga (@Glauber_Braga) February 27, 2023





Repensar o funcionamento do ensino médio é sim importante para a construção do nosso futuro, no entanto, a reforma como foi realizada pelo governo Temer deve ser revogada o mais rápido possível. (+) pic.twitter.com/DVorV0iCJB February 28, 2023





O problema do preço dos combustíveis é da PPI, a nefasta política de preços da Petrobrás criada por Temer. É um mecanismo inflacionário e, ao mesmo tempo, redutor do crescimento, que repassa dinheiro dos consumidores e do setor produtivo para os acionistas da Petrobrás (1/10). February 28, 2023





As políticas econômicas de Temer e Bolsonaro jogaram milhões para a informalidade e queda da renda. Nessa esteira, muitas pessoas se endividaram no cartão de crédito, cujo o juros no rotativo está mais de 400% ao ano. O programa Desenrola será um alívio para essas pessoas! — Jilmar Tatto (@jilmartatto) February 28, 2023

A reforma trabalhista do Temer de 2017 impulsionou o trabalho precário, fragilizou a proteção sindical, dificultou o acesso do trabalhador à justiça e detonou o financiamento do sindicato. Aumentaram: informalidade, desemprego, fome e concentração de renda. Criminoso. Revisão já! — Marcelo Uchôa (@MarceloUchoa_) February 24, 2023

