Perto do fim da concessão, Globo prepara plano de guerra, com William Bonner, para enfrentar Bolsonaro

As frequentes ausências de William Bonner e Renata Vasconcellos da bancada do Jornal Nacional têm motivo valioso para a Globo edit

247 - O jornalista Jeff Benício, no portal Terra, informa que “as frequentes ausências de William Bonner e Renata Vasconcellos da bancada do Jornal Nacional têm motivo valioso para a Globo. Ambos estão gravando um projeto especial sobre as eleições. Pelo que o blog apurou, a série jornalística vai ressaltar a importância da democracia e das liberdades de expressão e imprensa, além da lisura do processo eleitoral sob o comando do TSE”.

“O conteúdo pode ser interpretado como uma resposta firme, baseada em fatos históricos, contra as supostas ‘ameaças’ de rompimento institucional da parte de Jair Bolsonaro. O presidente vê a Globo como seu maior inimigo na mídia. Desde que foi eleito, enviou vários avisos publicamente de que poderá dificultar ou até mesmo negar a renovação da concessão do canal”, acrescenta.

Ele ainda informa que “a outorga das 5 emissoras próprias da Globo – instaladas em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, Brasília e no Recife – vence no dia 5 de outubro, 3 dias após a realização do primeiro turno".

“De acordo com e-mail enviado ao blog pela assessoria do Ministério das Comunicações, o canal tem até essa data para requerer oficialmente a renovação por mais 15 anos.

A cúpula da Globo sabe que os ataques ideológico-eleitoreiros contra o seu jornalismo vão se intensificar a partir de agosto, quando começará o horário ocupado pelos candidatos no rádio e na TV”, informa o jornalista.

