Petição pela cassação da mentirosa Damares já tem mais de 270 mil assinaturas. Xuxa apoia

Senadora eleita propagou mentira criminosa sobre sexo oral com crianças e ainda não foi punida pelo TSE

247 - Uma petição on-line hospedado na plataforma Change.org para a cassação da senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) já conta com mais de 270 mil assinaturas e foi compartilhado no Instagram de Xuxa Meneghel.

A apresentadora compartilhou nos Stories do Instagram o link do abaixo-assinado. O texto da petição comenta a falamentirosa da ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que, durante um culto no último sábado (8), descreveu abusos sexuais inexistetes contra crianças na ilha de Marajó (PA).

O texto do abaixo-assinado diz que "ou ela [Damares] prevaricou como ministra de Direitos Humanos ou ela está mentindo aos eleitores, ambos fatos gravíssimos que merecem cassação imediata".

A publicação de Xuxa fez com que ela se tornasse alvo de bolsonaristas nas redes sociais. A grande maioria dos ataques lembra a participação da artista no filme "Amor, Estranho Amor" (1982).

