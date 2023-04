"PL 2630 ameaça a sobrevivência da mídia independente", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – No programa Leo ao Quadrado, transmitido pela TV 247, Leonardo Stoppa declarou que as provas obtidas na Operação Lava Jato foram obtidas mediante tortura, assim como declarou Emílio Odebrecht. Stoppa também afirmou que o governo Lula precisa acabar com o "republicanismo estúpido" e cortar os patrocínios ao agronegócio. Ele argumentou que se o setor tem dinheiro para conspirar contra Lula, não precisa de dinheiro do governo. Essa posição é uma crítica à política de subsídios do governo federal ao agronegócio, que é um dos setores mais poderosos da economia brasileira.

Outra crítica de Stoppa foi direcionada ao Projeto de Lei das Fake News (PL 2630/2020). Ele argumentou que a lei, que se apresenta contra a mentira, pode tirar o alimento da verdade. Isso porque os comunicadores progressistas também precisam pagar suas contas e precisam ser financiados pela publicidade digital, que está ameaçada pelo projeto. Ele também alertou que os pequenos produtores de conteúdo não conseguirão acessar os fundos voltados para o jornalismo, o que pode matar a mídia independente. Confira:

