PL, partido de Bolsonaro, vai usar inserções de TV para vender um "Brasil sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração"

247 - O PL, partido do centrão que abriga Jair Bolsonaro, usará o tempo de suas inserções na televisão para mostrar um Brasil “sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração”.

O mote de campanha pela reeleição do atual ocupante do Palácio do Planalto, porém, ignora as mais de 600 mil mortes em decorrência do coronavírus, os escândalos de corrupção - como o envolvendo a compra de remédios contra a disfunção erétil e a aquisição de próteses penianas pelas Forças Armadas -. as peças, contudo, fazem acenos ao segmento evangélico, uma das bases de apoio do bolsonarismo.

Segundo a jornalista Malu Gaspar, de O Globo, “o roteiro de um dos vídeos que será exibido em todo o Brasil, obtido com exclusividade pelo blog, diz que a pandemia ‘pegou um país forte, com dinheiro em caixa’, que viabilizou o auxílio emergencial e milhões de empregos durante a crise da Covid-19”.

“Num sinal de que Bolsonaro vai concentrar esforços no Nordeste desde o início, as inserções nacionais, vão falar da criação de empregos e da transposição do Rio São Francisco, que teve alguns trechos pontuais inaugurados em sua gestão”, ressalta a reportagem.

O Nordeste é considerado estratégico pelo Planalto pelo fato da Região ser a que registra os mais altos índices de rejeição a Jair Bolsonaro. As peças de marketing, produzidas pelo marqueteiro do PL, Duda Lima, serão veiculadas na TV aberta entre os dias 2 e 11 de junho, entre 19h30 e 22h30, sempre às terças, quintas e sábado.

