Plateia dorme no "Encontro" e rejeição de Patrícia Poeta é cada vez mais gritante. Globo enxerga “perseguição”

247 - Patrícia Poeta tem encontrado dificuldade para ser aceita pelo público do "Encontro" desde quando assumiu a apresentação do programa que passou 10 anos no comando de Fátima Bernardes. Além das críticas recebidas nas redes sociais, a jornalista não tem prendido a atenção nem mesmo da plateia.

De acordo com o portal Yahoo, nesta segunda-feira (18), internautas repararam a expressão de tédio de algumas pessoas no estúdio. Uma mulher, inclusive, apareceu dormindo durante o programa. As imagens logo viralizaram nas redes sociais.

"Dormindo com Patrícia Poeta", disse um telespectador. "O programa está tão interessante que deu até sono", escreveu outro. "Ela está esperando a Ana Maria Braga para acordar", brincou mais um.

Entre as reclamações do público para o novo "Encontro" está o fato de Patrícia Poeta falar muito de si, interromper outras pessoas (sobretudo Manoel Soares) e "forçar animação muito cedo". Vale lembrar que a Globo trocou o horário do "Mais Você" com a saída de Fátima Bernardes. Agora, Ana Maria Braga se apresenta depois de Patrícia Poeta e até mudou o sentido do seu "acorda, menina".

Manoel Soares ignorado

A relação de Patrícia Poeta e Manoel Soares tem contribuído para o público sentir cada vez mais ranço da apresentadora. Muitas pessoas já perceberam que ela não dá espaço para o colega falar. Alguns até apontam racismo no caso.

Globo defende a apresentadora

Em uma postagem nas redes, a conta do Twitter da Globo saiu em defesa de Poeta: “Tá sendo uma delícia passar as manhãs com a Patrícia! Ela é uma querida e sempre dá um show”

Tá sendo uma delícia passar as manhãs com a Patrícia! Ela é uma querida e sempre dá um show 🥰❤

