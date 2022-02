Poder 360 divulga informações falsas ao mercado sobre sua suposta liderança no mercado de notícias relacionadas à política

Apoie o 247

247 – O site Poder 360, dirigido pelo jornalista Fernando Rodrigues e que recebeu recentemente aporte financeiro do bilionário Frederico Trajano, um dos sócios do Magazine Luiza, tem adotado reiteradamente a prática de divulgar informações falsas ao mercado publicitário, sobre sua suposta liderança no mercado de notícias relacionadas à política nacional, como fez hoje neste link .

A audiência comparada dos sites de notícias é um dado público e que pode ser consultado abertamente por qualquer internauta pela ferramenta Similarweb , que é utilizada pelas agências publicitárias. A audiência comparada entre o Brasil 247 e o Poder 360 mostra, por exemplo, que o 247 é mais de duas vezes maior do que o concorrente. No mês de novembro, por exemplo, o Brasil 247 registrou 11,9 milhões de visitas, contra 5,7 milhões de visitas do Poder 360. Além disso, o usuário do 247 é mais engajado do que o do concorrente. Suas visitas duram mais tempo (dois minutos e 44 segundos em média, contra apenas 49 segundos do concorrente) e seus visitantes acessam mais páginas por visita (2.43 contra 1.31).

Confira na tabela abaixo a comparação entre o 247 (azul escuro) e o 360 (laranja):

Brasil 247 versus Poder 360 (Photo: Similarweb) Similarweb

O Brasil 247, no entanto, não tem por prática divulgar informações imprecisas ao mercado publicitário. O maior site independente de notícias do Brasil hoje é o Metropóles, controlado pelo empresário Luiz Estevão e dirigido pela jornalista Lilian Tahan, que recebeu em novembro nada menos do que 56,5 milhões de visitantes. Talvez o objetivo do Poder 360, ao distorcer as estatísticas, seja o de captar ainda mais recursos de investidores como Frederico Trajano.

Confira, na tabela abaixo, a comparação entre Metrópoles e Brasil 247:

Metrópoles versus 247 (Photo: Similarweb) Similarweb

Confira ainda a comparação entre Brasil 247 (azul escuro) e Antagonista (azul claro):

Antagonista versus Brasil 247 (Photo: Similarweb) Similarweb

Confira a comparação entre Antagonista e Poder 360:



Antagonista versus Poder 360 (Photo: Similarweb) Similarweb

Confira a comparação entre Metrópoles e Poder 360:

Metrópoles versus Poder 360 (Photo: Similarweb) Similarweb