Polícia Federal intima dono do site bolsonaro.com.br a depor

Site que já foi usado para divulgar as ações do governo, e passou a exibir conteúdo contrário ao presidente, que retratavam o chefe do Executivo como Hitler e o diabo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O dono do domínio bolsonaro.com.br, que comprou o site após falta de pagamento e usou a página para fazer críticas a Jair Bolsonaro (PL), foi intimado pela Polícia Federal (PF) a depor no próximo mês, no inquérito aberto a pedido pelo ministro da Justiça Anderson Torres. As informações são do UOL.

A defesa do homem, que não teve a identidade revelada, diz que ele vai depor, mas que em sua fala vai defender o seu direito a criticar o governo, diz a reportagem.

Em agosto deste ano, um paranaense comprou o domínio bolsonaro.com.br, que já foi usado para divulgar as ações do governo, e passou a exibir conteúdo contrário ao presidente, inclusive com caricaturas que retratavam o chefe do Executivo como Hitler e o diabo.

Logo após o site viralizar nas redes sociais, o ministro da Justiça, Anderson Torres, pediu a abertura imediata de um inquérito para investigar "crime contra a honra" de Jair Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.