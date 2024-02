População não dá trégua e "Bolsonaro preso" fica entre os principais assuntos na internet

Um perfil no X criticou as ameaças de bolsonaristas contra o ministro Alexandre de Moraes (do STF) edit

247 - Internautas voltaram a cobrar a prisão de Jair Bolsonaro (PL) após o ato bolsonarista que aconteceu neste domingo (25) na Avenida Paulista, município de São Paulo. Na rede social X, antigo Twitter, a expressão "Bolsonaro preso" chegou à seção Assuntos do Momento.

Um perfil criticou as ameaças de bolsonaristas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) alexandre de Moraes, relator do inquérito dos atos golpistas que aconteceram em 8 de janeiro de 2023.

"O valentão vai no CarnaGado, ameaça de morte o Alexandre de Moraes e depois vai aparecer chorando quando a PF bater na porta. Espero que identifiquem esse delinquente. Bolsonaro preso".

O valentão vai no CarnaGado, ameaça de morte o Alexandre de Moraes e depois vai aparecer chorando quando a PF bater na porta. Espero que identifiquem esse delinquente.



February 26, 2024

BOLSONARISMO É ISSO: faltam argumentos, falta razão, falta conhecimento. É o ódio gratuito. O ódio pelo ódio.

February 26, 2024

INFELIZMENTE o único lugar q o troço colou mais de 700.000 pessoas ...

Como pode ainda ter evangélico q vai atrás desse troço? pic.twitter.com/s3VyU7Cvb0 February 26, 2024

Jair reuniu mais de 700.000 pessoas Mas não foi na Micareta Golpista, foi no cemitério

Não esquecemos!

February 26, 2024

