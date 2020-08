“Por que a extrema direita não está escandalizada?”, questiona Felipe Neto sobre Flordelis ter feito sexo com filho adotivo

O youtuber e empresário Felipe Neto postou no Twitter um texto em que o filho adotivo da deputada federal Flordelis conta ter feito sexo com a mãe. "Por que a extrema direita não está escandalizada?", questionou. "Onde estão os comunicadores da extrema direita que tentaram me associar com todo tipo de perversão?", acrescentou edit

247 - O youtuber e empresário Felipe Neto postou no Twitter um texto em que o filho adotivo da deputada federal Flordelis conta ter feito sexo com a mãe. A informação do filho foi publicada em reportagem da GloboNews da última quarta-feira (26).

"Pq a extrema direita não está escandalizada? Pq não estão rolando postagens no Whatsapp? Pq os 'cidadãos de bem' estão apenas olhando pra isso e ignorando? Onde estão os comunicadores da extrema direita q tentaram me associar com todo tipo de perversão? Curioso...", escreveu.

A deputada é acusada de mandar matar o seu marido, o pastor Andersson do Carmo. De acordo com o inquérito policial do Rio, o pastor foi morto por questões financeiras e poder na família. Ele controlava todo o dinheiro do Ministério Flordelis, atualmente rebatizado Comunidade Evangélica Cidade do Fogo.

