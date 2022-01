Por que empresas que a Lava Jato quebrou escolheram Alvarez & Marsal, que contratou Moro?, pergunta Reinaldo

Apoie o 247

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo, nas redes sociais,nesta sexta-feira, 21, questionou por que as empresas que a Lava Jato quebrou, como a Odebrecht e a OAS, escolheram Alvarez & Marsal para fazer sua recuperação judicial. A Alvarez & Marsal foi a empresa onde o ex-juiz parcial Sergio Moro, da Lava Jato, trabalhou.

“Há um dado objetivo sobre as estrelas da Lava Jato: empresas quebraram, empregos se foram, um setor da economia no brejo. Mas juiz e procuradores do caso levaram uma bolada. De bolso cheio, Moro e Deltan querem agora o poder. Ainda que fosse tudo legal, seria moral? Digam aí”, disse.

“Que espetáculo! TCU retirou sigilo das peças relativas à contratação de Moro pela Alvarez & Marsal. Empresas que caíram nas malhas da Lava Jato (Odebrecht, Galvão, Enseada e OAS) pagaram R$ 42,5 milhões à empresa que contratou Moro em processos de recuperação judicial. Moro e A&M se negam a dizer valores da transação entre eles alegando tratar-se de contrato entre privados. Entre privados? Tudo isso nasce de questões de natureza pública, como pública era a função de Moro. Por que empresas que a Lava Jato quebrou escolheram a A&M, que contratou Moro?”, questionou.

