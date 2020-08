Porta dos Fundos faz sátira com "isenção editorial" da CNN Brasil

Vídeo do grupo Porta dos Fundos não cita a CNN, mas o formato do “programa jornalístico” deixa claro que a sátira tem endereço certo. Sátira divulgada nesta segunda-feira (24) já contabiliza mais de 200 mil visualizações edit

Por Lelê Teles, na Revista Fórum - Com mais de 200 mil visualizações, um vídeo do grupo Porta dos Fundos, roteirizado por Gregório Duvivier e divulgado nesta segunda-feira (24), não cita a CNN, mas pelo formato do “programa jornalístico” fica claro que a sátira tem endereço certo.

A CNN Brasil, desde que estreou, é alvo de críticas por priorizar analistas conservadores em detrimento da pluralidade de ideias. O programa “O Grande Debate”, por exemplo, já teve três debatedores de tendência progressista substituídos após embates com o conservador Caio Coppolla.

No vídeo satírico do Porta dos Fundos, um mediador, Victor Leal, chama duas pessoas para debater: uma mulher negra, interpretada pela atriz Noemia Oliveira, e um homem branco e assumidamente racista, Fábio Prochat.

O racista tem mais tempo de fala que a mulher e recebe ajuda para expor seu ponto de vista.

“A situação tá preta pra quem é branco”, diz o sujeito.

O jornalista, ao final, anuncia que no próximo debate estarão presentes um rabino, sobrevivente do holocausto e um nazista.

Veja o vídeo e leia a íntegra na Fórum.

