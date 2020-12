Porta-voz da PM do Rio que ataca jornalista em vídeo é exonerada

Tenente-coronel afirma que o repórter agiu de “forma maldosa” por ter publicado reportagem que mostra aumento no consumo de munições edit

Fórum - O governador em exercício do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PSC) decidiu exonerar a porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tenente-coronel Gabryela Dantas, após a divulgação de um vídeo em que ela ataca o jornalista Rafael Soares, dos jornais O Globo e Extra.

A decisão do governador foi tomada na tarde desta quarta-feira (9), após conversar com o secretário de Polícia Militar, José Rogério Figueredo. Segundo o UOL, o secretário teria dito que a ideia da produção do vídeo teria partido da própria porta-voz.

Leia a íntegra na Fórum.



