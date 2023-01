Posse de Lula é capa do New York Times

Jornal estadunidense destacou "elaborada cerimônia de posse, com carreata, festival de música e centenas de milhares de apoiadores preenchendo a Esplanada dos Ministérios" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um dos principais jornais do mundo, o New York Times destacou a histórica cerimônia de posse do presidente Lula (PT) em sua matéria de capa nesta segunda-feira (2).

Na foto escolhida para ilustrar a manchete, o periódico estadunidense retratou o momento da subida da rampa do Palácio do Planalto, em que Lula se juntou a um grupo de representantes da diversidade brasileira, que lhe entregaram a faixa presidencial em um gesto simbólico.

No texto, o Times destacou a "elaborada cerimônia de posse, com uma carreata, festival de música e centenas de milhares de apoiadores preenchendo a Esplanada dos Ministérios de Brasília".

Também foi ressaltada a ausência de Jair Bolsonaro (PL), que fugiu para os EUA antes do final de seu mandato à frente do Executivo brasileiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.