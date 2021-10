“Prêmio Nobel serve aos objetivos do imperialismo”, diz Brian Mier

Apoie o 247

247 - O jornalista Brian Mier, em entrevista à TV 247, criticou o Prêmio Nobel da Paz e afirmou que a premiação serve aos interesses do “imperialismo do norte”.

De acordo com Mier, o Prêmio Nobel surgiu após [Alfred] Nobel inventar a dinamite. “Ele achou que seria algo bom para a sociedade, para usarem em mineração e demolição de prédios, e quando ele viu a dinamite sendo usada para guerra ele teve uma enorme crise e usou parte do seu lucro para criar esse Prêmio Nobel”.

O prêmio, então, contou o jornalista, “virou massa de manobra geopolítica do imperialismo do norte. Se você olhar o histórico do Prêmio Nobel da Paz, raramente ele foi para alguém que promovia a paz. Normalmente ele é usado para servir aos objetivos do imperialismo”.

O Prêmio Nobel da Paz de 2021 , dado aos jornalistas Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitry Muratov, da Rússia, “com certeza” também atendeu aos interesses do imperialismo, segundo Mier, porque tenta equiparar o governo de Rodrigo Duterte ao do russo Vladimir Putin.

