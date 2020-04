Prior, do BBB, é acusado de cometer 2 estupros e uma tentativa

247 - Rerportagem da revista Marie Claire, publicada nesta sexta-feira (03), traz o relato de duas mulheres que acusam Felipe Prior , ex-participante do Big Brother Brasil20 , de estupro e de uma outra vítima que alega ter sofrido tentativa de estupro pelo homem.

A Marie Claire, segundo reportagem do portal Metropoles, teve acesso a documentos que comprovariam os relatos das mulheres, que tiveram as identidades preservadas. A assessoria de Felipe Prior negou-se a comentar as denúncias na reportagem.

Tudo para mim se resume a uma grande agonia no peito. Simplesmente coloquei a violência que sofri debaixo do tapete por seis anos. Achei que não lidando com ela, sumiria em mim. Atrasei dois anos da minha faculdade por causa do estupro. Tranquei todas as matérias do curso porque vê-lo todos dias era torturante. Ele é um cara impulsivo, agressivo. O que mostrou no BBB não chega perto do que é na vida real”, disse a jovem, identificada como Themis (nome fictício), à Marie Claire.

