"Prisão de Bolsonaro pode acontecer a qualquer momento", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – No programa "Leo ao Quadrado" da última sexta-feira, o jornalista Leonardo Stoppa afirmou que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser iminente. Stoppa destacou que a atual conjuntura política e as investigações em curso sobre a tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023 podem levar Bolsonaro ao cárcere a qualquer momento.

O jornalista também levantou a hipótese de que a prisão de Bolsonaro poderia representar um impacto significativo na disseminação de fake news, atribuindo à máquina de desinformação do bolsonarismo uma pausa forçada. Stoppa argumenta que a prisão do ex-presidente poderia contribuir para um ambiente político mais civilizado.

continua após o anúncio

Além disso, o programa abordou a possibilidade de prisões no meio rural, especialmente entre os ruralistas que teriam financiado a tentativa de golpe ocorrida em 8 de janeiro. Stoppa destacou a importância de investigar e responsabilizar não apenas figuras políticas proeminentes, mas também aqueles que financiam e apoiam ações que colocam em risco a estabilidade democrática do país. Assista:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: