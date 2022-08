Processo de fraude fiscal revela gigantesco patrimônio de Shakira

Apoie o 247

ICL

247 - O processo de fraude fiscal que Shakira está enfrentando na Espanha revelou o tamanho de seu patrimônio. Segundo informações divulgadas pelo jornal El Tiempo, a fortuna da cantora, em 2014, foi avaliada em 117 milhões de euros, cerca de R$ 614 milhões na cotação atual. A reportagem é do portal Na Telinha.

O Ministério Público de Barcelona, que acusa a artista de não ter pago impostos durante o tempo em que morou no país, apontou que a loira transferiu os valores aos quais tem direito por suas composições, o que equivaleria a 30 milhões de euros, além de possuir empresas ativas em vários países como Luxemburgo, Ilhas Virgens, Panamá, Holanda e Malta.

A investigação também revelou patrimônios de Shakira em Nova York, Bahamas, Barcelona, Uruguai e Barranquilla, cidade natal da ex de Piqué. No processo, o governo espanhol também rastreou contratos que a famosa teve com o The Voice e produtos lançados com sua marca, como o perfume Dance.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.