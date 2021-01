Procon notifica Facebook a explicar sobre compartilhamento de dados de usuários do Whatsapp

Procon-SP pede explicações à plataforma sobre a nova política de privacidade do Whatsapp que prevê compartilhamento de informações dos usuários com as empresas do Facebook edit

247 - O Procon de São Paulo notificou o Facebook a prestar informações sobre a atualização da política de privacidade do Whatsapp que prevê o compartilhamento de dados do usuário com as empresas parceiras do Facebook.

O Procon-SP pede que em 72 horas a plataforma informe qual a base legal que fundamenta o compartilhamento dos dados pessoais e que, caso seja a do consentimento, deverá haver uma manifestação livre do usuário sem vício de coação dada a sua vulnerabilidade na relação estabelecida.

Outro questionamento feito ao Facebook foi quanto ao tratamento diferenciado entre os consumidores europeus e brasileiros, já que os protocolos de compartilhamento de dados de consumidores europeus foram alterados, no sentido de resguardar a privacidade dos cidadãos da comunidade europeia.

