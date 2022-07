Promotoria espanhola pede oito anos de prisão para Shakira por fraude fiscal

Apoie o 247

247 - A Promotoria espanhola pediu mais de oito anos de prisão para a cantora colombiana Shakira por fraude fiscal, segundo o jornal El Pais desta sexta-feira (29).

Ainda de acordo com a publicação, o Ministério Público espanhol pede uma multa de mais de 23 milhões de euros (cerca de US$ 23,5 milhões).

Segundo o jornal, o escritório da promotoria espanhola e os representantes de Shakira ainda não comentaram o caso.

Na quarta-feira (27), Shakira anunciou que havia recusado um acordo com o Ministério Público e pretende ir a julgamento.

Seus advogados indicaram que a possibilidade de um acordo segue sendo possível até a abertura do eventual julgamento, em um tribunal de Barcelona, no nordeste da Espanha.

"Com a plena convicção de sua inocência (...), Shakira não aceita um acordo" com a Promotoria e "decide seguir adiante" com o processo, disseram seus representantes legais em um comunicado em Barcelona, mesma cidade que a cantora reside. Ela se mostra confiante que "a justiça lhe dará razão".

