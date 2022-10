Propaganda de Lula na TV destaca inflação, fome e corrupção no governo Bolsonaro

A peça ainda mostra que Bolsonaro já se disse a favor do aborto no passado e lista promessas de Lula: "salário forte, empregos, redução da inflação, renegociação de dívidas" edit

247 - A campanha do ex-presidente Lula (PT) divulgou, nesta segunda-feira (10), o 18º programa publicitário para a disputa do segundo turno da eleição presidencial.

A peça destacou os problemas do governo Bolsonaro, mencionando a inflação como uma das "maiores do mundo", tendo crescido 54% desde que o atual chefe do Executivo asumiu, e também o fato de que itens como carne, feijão e os produtos da feira estão sumindo dos pratos dos brasileiros, sobrando apenas a fome.

Além disso, o programa falou sobre os ataques e as mentiras de Jair Bolsonaro (PL) contra o ex-presidente Lula, principalmente envolvendo assuntos como fechar igrejas, aborto ou legalização das drogas. A peça destaca que tudo não passa de uma forma de desviar a atenção dos verdadeiros problemas do país, que o governo dele só piora.

Já sobre as propostas de Lula para reconstruir o país, o vídeo lista:

Salário mínimo forte, com aumentos acima da inflação;

Investir e retomar grandes obras com o minha casa minha vida para gerar empregos;

Reduzir a inflação, especialmente dos alimentos, melhorando a economia e apoiando os pequenos produtores;

Renegociar as dívidas pra limpar o nome no SPC e Serasa;

Apoio ao micro e pequeno empreendedor com crédito a juros baixos;

Imposto de renda zero para quem ganha até 5 mil reais e desconto para a classe média.

"Vocês sabem que quando governei esse país a vida das pessoas melhorou. Mas eu quero falar do futuro: sobre o que será o Brasil nos próximos 4 anos. Garanto a você: vamos voltar a gerar empregos, fortalecer o salário mínimo e renegociar as dívidas das famílias. Vamos apoiar os empreendedores, criar um ambiente melhor para os negócios e tirar esse país de novo do mapa da fome. Vamos juntos por um Brasil de paz, democracia e prosperidade", afirmou o ex-presidente Lula no programa.

Confira o 18º programa de Lula:

