Propaganda na TV de Lula tem mote da esperança e dá espaço a Alckmin: 'desejo de reconstruir Brasil nos une'

SÃO PAULO (Reuters) - Líder nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou seu primeiro programa na TV neste sábado para divulgar mote de esperança em tempos melhores, enquanto seu principal rival, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) prometeu manter o valor do benefício do Auxílio Brasil em 600 reais no ano que vem caso seja eleito.

O petista também deu espaço no programa na TV ao seu candidato a vice, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), que disse que, apesar de não pensar igual a Lula em tudo "nesse momento algo mais importante nos une, o desejo de reconstruir o Brasil".

"Provamos que o Brasil pode ser um país mais justo e respeitado, e garanto a vocês: a vida do povo vai melhorar. Já fizemos uma vez e vamos fazer melhor", disse Lula, antes de o programa mostrar pessoas pedindo sua volta para "a gente ser feliz de novo".

Bolsonaro, por sua vez, usou seu programa para fazer uma retrospectiva de seus três anos e quase oito meses de governo e para se comprometer com a manutenção do incremento no Auxílio Brasil, cuja validade foi aprovada pelo Congresso Nacional somente até o final deste ano eleitoral.

O programa do candidato à reeleição também buscou retratá-lo como um homem "simples", "honesto" e que "fala o que sente". Mostrou ainda imagem de um discurso de Bolsonaro em que, segurando uma bandeira do Brasil, ele afirma: "não ouse mexer na liberdade do meu povo".

Entre os demais candidatos ao Planalto, Soraya Thronicke (União Brasil), Simone Tebet (MDB) e Felipe D'Ávila (Novo) procuraram se apresentar ao eleitorado, enquanto Ciro Gomes (PDT), que tem apenas 50 segundos no programa eleitoral, criticou a situação econômica do Brasil e chamou os eleitores para acompanhar a íntegra de sua propaganda na internet, no que foi batizado como Ciro TV.

