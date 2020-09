Protagonista de vídeo divulgado por Bolsonaro para justificar queimadas diz ter se ‘decepcionado’ com ele

A indígena mencionada por Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia-Geral da ONU, em setembro do ano passado, Ysani Kalapalo diz estar “decepcionada” com o governo brasileiro edit

247 - A indígena mencionada por Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia-Geral da ONU, em setembro do ano passado, Ysani Kalapalo diz estar “decepcionada” com o governo federal. Ela havia sido usada como forma de propaganda política por Bolsonaro que atacou o cacique Raoni, crítico ao seu governo.

- A cultura indígena e a Amazônia.

- PEÇO COMPARTILHAR, inclusive para o EXTERIOR.



. Link no YouTube: https://t.co/qlaUqYBOAh pic.twitter.com/yCysMEWUJf — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 24, 2020

Em entrevista à BBC, ela disse que "está faltando diálogo com as minorias. Eu tinha muita expectativa de que o governo dele seria diferente, mas, depois de esperar e esperar, isso não está acontecendo", afirma.

Ysani também ainda criticou os cargos distribuídos por Bolsonaro no governo, que têm sido ocupados com base em relações pessoais e de amizade, e não por competência técnica. Para ela, as autoridades não se mostram abertas a sugestões.