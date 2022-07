PT é o partido com mais seguidores no Instagram

Apoie o 247

247 - O PT é o partido com o maior número de seguidores no Instagram. São 735 mil, quase o dobro do segundo colocado, o Novo, com 375 mil fãs. Os dados foram publicados nesta segunda-feira (4) pela coluna de Aline Macedo, no portal IG.

Na terceira posição ficou o PSOL, com 362 mil, em um ranking apurado no próprio aplicativo.

O PL, partido de Jair Bolsonaro, tem só 34 mil admiradores, em um quase empate com o PSC, com seus 33,6 mil.

