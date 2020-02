Publicitário bolsonarista diz que não vai pra Secom

O publicitário bolsonarista Luiz Galeazzo, indicado para a diretoria de canais digitais da Secom, afirmou no Instagram para um jornalista que não assumirá o cargo. "Meu nome foi apenas um de muitos sondados para o cargo. Mas no final não rolou", disse ele, que teve fotos íntimas divulgadas edit

247 - O publicitário bolsonarista Luiz Galeazzo, indicado para a diretoria de canais digitais da Secretaria de Comunicação da presidência da República, afirmou no Instagram para um jornalista do Estadão que não assumirá o cargo. "Meu nome foi apenas um de muitos sondados para o cargo. Mas no final não rolou. Para mim não valeria a pena, tanto financeiramente quanto pela mudança de cidade, estilo de vida, etc", disse.

Após a indicação, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) expôs na internet fotos íntimas de Luiz. Uma mulher, identificada como Rafa Artner, expôs que o publicitário divulgou essas e outras imagens íntimas sem o seu consentimento.