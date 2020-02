Pyong assedia duas mulheres no BBB e vai parar nos TTs

247 - O mágico Pyong assediou duas colegas de confinamento no programa Bib Brother Brasil. Encostou sua mão na nádega de Flayslane e depois tentou beijar o pescoço de Marcela. Pyong é casado e sua mulher com Sammy Lee, que está no oitavo mês de gestação. Segundo a Veja, Sammy tem recebido mensagens horríveis em sua rede social por causa do comportamento do marido.

No mesmo programa, Petrix havia sido eliminado e intimado a prestar depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro por causa de assédio. Hadson, Lucas e Prior ficarem com má reputação no chão ao serem flagrados elaborando planos sexistas contra algumas mulheres.

td mundo defendia o pyong, td mundo tava torcendo por ele, mas ele fez uma coisa INACEITÁVEL, não pode-se passar pano em um assédio, infelizmente ele fez uma coisa que não esperávamos e a bebida não justifica o que ele fez #BBB20 #forapyong

pic.twitter.com/59u8uRdoN4 — ᴳᴵᴼ៹ 𝟿¾ 🛸 (@chooisoobin) February 9, 2020

pyong tentou beijar a marcela um milhão de vezes, lambeu o pescoço dela, mesmo ela pedindo pra parar todas elas, ele não parou e ainda apertou a bunda da flayslane, isso é assédio, não passem pano só pra um, ele tem que ser expulso sim! #bbb20 #forapyong #PYONGEXPULSO pic.twitter.com/OzmUznwGZd — nei 🦄 (@tuitaneii) February 9, 2020