QG da campanha de Bolsonaro está "desesperado" com entrevista de Lula ao Flow Podcast, diz Janones

247 - Durante o encontro do ex-presidente Lula (PT) com comunicadores da coligação Brasil da Esperança, da chapa Lula-Alckmin, nesta terça-feira (18), o deputado federal André Janones (Avante-MG) afirmou que a campanha de Jair Bolsonaro (PL) está "desesperada" com a entrevista que o petista concederá nesta noite ao Flow Podcast.

"Eu recebi informações em 'off' de alguém do QG da campanha do Bolsonaro, pouco antes de entrar aqui, que eles estão absolutamente desesperados com a participação do presidente Lula no Flow hoje. Isso não é uma entrevista qualquer", destacou.

Para Janones, o efeito da entrevista nas redes sociais poderá ser semelhante ao causado pelo debate presidencial da Band no domingo (16). "Essa participação no Flow, nas redes sociais, tem um impacto que pode ser equiparado ao debate e pode ser fundamental nessa campanha".

