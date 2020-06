‘Que nojo!’, diz Fernando Barros e Silva sobre Pazuello, depois de emendar: ‘gente assassina’

O jornalista Fernando Barros e Silva relatou chocado em seu Twitter a inépcia grotesca dos militares associados ao governo Bolsonaro. Ele disse: “vendo agora no JN as trapalhadas e o despreparo completo desse ministro da Saúde. Que nojo” edit

247 - Fernando Barros e Silva, colunista da revista Piauí, disse em seu Twitter que os militares que participam do governo Bolsonaro esculhambaram de vez as Forças Armadas. Ele afirmou: “os militares deste governo esculhambaram de vez as Forças Armadas. São sócios, cúmplices, patrocinadores e agentes do morticínio. Gente obscurantista. Sádica. Gente assassina.”

Vendo agora no JN as trapalhadas e o despreparo completo desse ministro da Saúde. Que nojo. Os militares deste governo esculhambaram de vez as Forças Armadas. São sócios, cúmplices, patrocinadores e agentes do morticínio. Gente obscurantista. Sádica. Gente assassina. — Fernando Barros e Silva (@fernandobarros) June 9, 2020

