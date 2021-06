Queiroga parece um ex-ministro em atividade, escreve Bernardo Mello Franco

247 - "Marcelo Queiroga já enrolava os senadores havia quatro horas quando resolveu fazer um agradecimento público. 'A maior oportunidade da minha vida quem me deu foi o presidente Bolsonaro', derramou-se. A frase ajuda a explicar a passividade com que o médico se deixa esvaziar pelo capitão", escreve Bernardo Mello Franco, colunista do Globo.

"Nomeado em março, Queiroga já parece um ex-ministro em atividade. Suas recomendações são solenemente ignoradas pelo chefe, que insiste em provocar aglomerações, desfilar sem máscara e atacar o distanciamento social".

O colunista do Globo destaca que Marcelo Queiroga "não tem autonomia nem para escalar sua equipe", é um "ministro com medo", que "engole qualquer sapo" para não desagradar o ocupante do Palácio do Planalto.

