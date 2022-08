Quem é a ex-atriz da Globo acusada de falsificar atestados e pegar R$ 10 milhões do marido

Ela é acusada pelo Ministério Público de São Paulo de enganar a Justiça com atestados médicos falsificados do marido edit

247 - Suzy Camacho, que interpretou a Rosinha em Brega & Chique (1987), é acusada pelo Ministério Público de São Paulo de enganar a Justiça com atestados médicos falsificados do marido, Farid Curi, para ficar com a fortuna de R$ 10 milhões dele. Ela teria ludibriado especialistas e omitido que suas afirmações seriam usadas como prova da capacidade mental do empresário. A ex-atriz nega. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Os filhos do empresário, um dos sócios de uma rede de supermercados, alegaram em 2020 que a saúde do pai se deteriorava e pediram o bloqueio da liberação dos recursos, que naquela época já havia sido requeridos por Suzy. A ex-artista, no entanto, conseguiu reverter o processo e ficou com o dinheiro.

O colunista Rogério Gentile, do UOL, teve acesso aos documentos em que foi descrito o depoimento de um dos médicos. Ele disse que à mulher que Farid estava com demência, entre outros problemas de memória e cognição, mas seria impossível uma perícia demonstrar que "ele tinha aptidão para os atos da vida civil".

Reprodução Youtube

O Ministério Público declara que o profissional de saúde deixou de colocar nos atestados médicos informações que seriam prejudiciais ao processo. Rubens de Oliveira, advogado dos filhos de Farid, afirmou ao colunista que "a família confia na Justiça". Já a defesa de Suzy acusa os herdeiros de instigarem a briga judicial por "disputa financeira".

Suzy e Curi se casaram em 2013. Em 2020, ele teve duas paradas cardíacas e ficou internado no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Formanda em Psicologia, ela participou participou do programa Revista da Cidade, na Gazeta, como especialista de saúde. A ex-intérprete já fez uma análise do perfil de Guilherme de Pádua e também dos filhos de Gugu.

O último trabalho dela como atriz foi uma participação em As Aventuras de Poliana (2018), no SBT, interpretando ela mesma. Musa dos anos 1970, Suzy fez novelas na extinta TV Tupi (1950-1980), Record, e Globo. Em seu currículo estão marcados seus papéis em A Barba Azul (1974), A Viagem (1975) e O Profeta (1977).

