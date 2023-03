Quem é a jornalista que venceu guerra com a Globo após denunciar assédio na emissora

Apoie o 247

247 - A jornalista Izabella Camargo venceu ação judicial que era movida pela Globo contra ela e se livrou de pagar uma multa de R$ 500 mil. O motivo do processo era uma entrevista em que a apresentadora disse que a emissora, da qual foi contratada entre 2012 e 2019, teve responsabilidade por ela ter desenvolvido síndrome de burnout. A decisão é definitiva e não cabe recurso.

O Notícias da TV teve acesso à sentença, publicada em reportagem em seu portal, proferida pelo ministro relator do caso, Luiz José Dezena da Silva, do TST (Tribunal Superior do Trabalho). Ele reverteu as decisões de primeira e segunda instâncias, que eram favoráveis à Globo, e foram julgadas pela 24ª Vara de São Paulo e mantidas pelo TRT-SP (Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo).

