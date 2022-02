Quem é o apresentador demitido do SBT por espancar produtor e que foi contratado pela Band

Em uma edição do programa ao vivo, enquanto uma reportagem era exibida, apresentador agrediu com um soco um produtor do programa policial edit

247 - Herbeth de Souza, jornalista que passou por diversos programas populares do SBT e RedeTV! nos anos 1990 e 2000, foi contratado pela Band nesta semana. O jornalista vai estrear na próxima segunda-feira (21), às 7h15, no comando do Bora Nordeste, versão regional do Bora Brasil, matinal exibido pela emissora diariamente. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Souza teve sua trajetória profissional marcada por uma passagem curta pela segunda versão do Aqui Agora, produzida em 2008 pelo SBT. Em uma edição do programa ao vivo, enquanto uma reportagem era exibida, ele agrediu com um soco um produtor do programa policial.

Herbeth de Souza (Photo: Reprodução/Instagram) Reprodução/Instagram





Ele foi demitido da emissora de Silvio Santos sumariamente após cometer a violência. Desde então, não teve maiores chances de voltar à TV.

Segundo apurou o Notícias da TV, a chegada de Herbeth teve apoio de José Luiz Datena, amigo de longa data do jornalista. Datena, inclusive, gravou um vídeo para a chamada de estreia do programa regional da Band.

O Bora Nordeste será gerado de Natal (RN), onde Souza tem residência atualmente. A transmissão do noticiário será para toda a região Nordeste.

Souza ganhou projeção nacional por participar da versão original do Aqui Agora nos anos 1990 no SBT, sempre na cobertura de crimes e histórias populares. No fim da mesma década, também virou repórter policial dentro do Programa do Ratinho, que também explorava histórias fortes para levantar a audiência.

Posteriormente, ele foi contratado pela RedeTV!. Por lá, foi repórter de histórias curiosas do A Casa é Sua (1999-2006), então comandado por Leonor Corrêa, irmã de Faustão. Em 2008, voltou ao SBT para apresentar a nova versão do Aqui Agora, mas o telejornal ficou menos de dois meses no ar naquele período por causa dos baixos índices registrados no ibope.

