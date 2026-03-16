Quem é o ex-global irmão de Luciana Gimenez acusado de ficar alcoolizado e brigar com a mãe

247 - Uma discussão familiar envolvendo a atriz Vera Gimenez, de 77 anos, e o filho Marco Antonio Gimenez, de 44, terminou na delegacia na manhã de sábado (15), no Rio de Janeiro. O ator, que é irmão da apresentadora Luciana Gimenez, foi conduzido por policiais à 10ª Delegacia de Polícia após um desentendimento dentro do apartamento onde mora com a mãe. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

De acordo com registros policiais, a ocorrência aconteceu por volta das 10h em uma cobertura localizada no bairro de Botafogo, na Zona Sul da capital fluminense. Durante a discussão, vizinhos ouviram gritos vindos do imóvel e acionaram a polícia.

Relatos iniciais indicam que Marco Antonio teria chegado em casa após participar de uma festa e estaria sob efeito de álcool. A situação teria provocado uma discussão com a mãe, que o repreendeu por chegar novamente tarde e embriagado.

Policiais foram enviados ao endereço e conduziram o ator até a delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre registro de agressão ou medidas legais decorrentes da ocorrência.

Após ser informada sobre a situação, Luciana Gimenez, que reside em São Paulo, acionou o advogado Sylvio Guerra para acompanhar o caso e prestar assistência jurídica ao irmão.

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Marco Antonio Gimenez ficou conhecido do público principalmente por sua participação na novela Malhação, exibida pela TV Globo, na qual interpretou o personagem Urubu nas temporadas de 2005 e 2006.

Ele é filho da atriz Vera Gimenez com o ator Jece Valadão, que morreu em 2006. Já Luciana Gimenez é irmã do ator por parte de mãe.

Em dezembro de 2024, Vera Gimenez havia revelado que o filho voltou a morar com ela após enfrentar dificuldades financeiras. Na ocasião, a atriz afirmou que Marco Antonio estava desempregado e precisou vender o apartamento onde vivia anteriormente.

O caso segue sem novos desdobramentos públicos, e as autoridades não divulgaram detalhes adicionais sobre eventuais medidas tomadas após o depoimento prestado pelo ator na delegacia.