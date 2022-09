Quem é o veterano ator escolhido para substituir José Dumont em novela da Globo após prisão por pedofilia

Ator foi escalado para o lugar de José Dumont e começará a gravar as cenas já no próximo sábado edit

Apoie o 247

ICL

247 - A prisão de José Dumont causou um tremendo problema para a Globo. O ator, que foi demitido após ser preso na semana passada, já havia gravado cerca de 20 capítulos da novela Todas as Flores. Agora, a emissora corre contra o tempo para refazer todo o trabalho e deixar tudo redondo para a estreia, que acontece em 17 de outubro no Globoplay. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Jackson Antunes foi escalado para o lugar de José Dumont e começará a gravar as cenas já no próximo sábado (24). O ator, aliás, foi um dos cotados para o papel antes de Dumont ser contratado para o trabalho. Na novela de João Emanuel Carneiro, Galo é um homem extremamente misterioso. Apaixonado pela vilã Zoé (Regina Casé), o bandido é envolvido com tráfico humano.

Divulgação/TV Globo

A direção fechou com Antunes na manhã desta segunda-feira (19), e a produção está quebrando a cabeça para fazer uma nova logística de gravações. Há figuração e elenco de apoio para contratar apenas para refazer as cenas já gravadas. Regina Casé também vai ter trabalho em dobro, já que contracenou bastante com o artista preso.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.