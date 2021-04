Rachel Sheherazade processa SBT em R$ 30 milhões por direitos trabalhistas

247 - Rachel Sheherazade entrou com um processo contra o SBT, sua antiga empregadora, que pode chegar a R$ 30 milhões em indenizações. O processo trabalhista corre na 3ª Vara do Tabalho de Osasco, na Grande São Paulo desde o mês passado. As informações são do jornal "Extra". A informação é do portal UOL.

A jornalista alega na ação que foi contratada como pessoa jurídica pela emissora de Sílvio Santos, mas tinha as obrigações inerentes a um funcionário regular, como horas extras e plantões. Para ser a âncora do "SBT Brasil", ela recebia cerca de R$ 200 mil, além dos R$ 30 mil de auxílio moradia. Rachel ficou 11 anos à frente do jornal.

Ela saiu do SBT em setembro do ano passado, um mês antes do vencimento de seu contrato, pouco depois de criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido-RJ) em seu jornal. Agora, Rachel pretende provar na justiça que tinha vinculo empregatício com a emissora e exige o pagamento dos direitos trabalhistas devidos desde o começo de seu contrato.

