Rafinha Bastos: 'Bolsonaro é um psicopata. Um senhor egocêntrico, lunático"

247 - Rafinha Bastos, ex-integrante do humorístico CQC, afirmou que Bolsonaro coloca em risco a vida de muita gente. Ele disse: "Bolsonaro é psicopata. Um senhor egocêntrico, lunático q foi legitimado por uma sociedade doente e decepcionada (com motivo). O sujeito é repugnante e desperta no povo o que há de pior. O descaso dele com uma EPIDEMIA MUNDIAL pode colocar muita gente em risco. É um imbecil!"

