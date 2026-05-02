“Raimundo foi o mais completo jornalista brasileiro”, diz Fernando Morais

247 – A morte do jornalista Raimundo Rodrigues Pereira, aos 85 anos, no Rio de Janeiro, provocou forte comoção entre intelectuais, jornalistas e lideranças políticas. Fundador do jornal Movimento e referência histórica da imprensa alternativa, Raimundo foi lembrado por sua trajetória marcada pelo rigor, pela coragem e pelo compromisso com as causas democráticas.

O escritor e jornalista Fernando Morais destacou o perfil singular de Raimundo, sintetizando sua dimensão profissional e política:

“O mais completo jornalista brasileiro. Pautava, apurava, escrevia, editava como nenhum outro. E, como se não bastassem todas essas virtudes, era um comunista desde sempre.”

Um jornalista completo em tempos de exceção

A avaliação de Fernando Morais dialoga com a trajetória de Raimundo Rodrigues Pereira, construída em um dos períodos mais difíceis da história do país. Atuando inicialmente em veículos como a revista Realidade e o jornal O Estado de S. Paulo, ele se destacou pela qualidade técnica e pela capacidade analítica.

Mas foi na imprensa alternativa, especialmente com a criação do jornal Movimento, que sua atuação alcançou dimensão histórica. Em meio à censura e à repressão da ditadura militar, Raimundo exerceu todas as funções do fazer jornalístico — da pauta à edição — com um nível de exigência que se tornou referência.

Movimento e a resistência democrática

Fundado em 1975, o jornal Movimento tornou-se um dos principais veículos de oposição ao regime militar. Sob a liderança de Raimundo, o jornal não apenas informava, mas organizava, mobilizava e formava consciência política.

Mais do que um veículo de comunicação, Movimento foi um espaço de articulação da resistência democrática. Suas sucursais pelo país reuniam jornalistas, intelectuais e ativistas comprometidos com a luta contra o autoritarismo.

Produzir e distribuir o jornal, naquele contexto, era também um ato político — uma forma de enfrentamento direto à censura e à repressão.

Rigor, método e compromisso

A fala de Fernando Morais destaca três pilares da atuação de Raimundo: domínio técnico, disciplina intelectual e coerência política. Ele era reconhecido por acompanhar de perto todas as etapas do processo jornalístico, garantindo precisão na apuração e qualidade na análise.

Seu compromisso com a verdade e com as causas populares se refletia tanto no conteúdo quanto na forma. Era um jornalista que via a profissão como instrumento de transformação social.

Legado para o jornalismo brasileiro

Raimundo Rodrigues Pereira deixa uma herança que ultrapassa sua geração. Sua forma de fazer jornalismo — rigorosa, crítica e comprometida — continua sendo referência para profissionais que defendem uma imprensa independente e voltada ao interesse público.

A definição de Fernando Morais, ao chamá-lo de “o mais completo jornalista brasileiro”, sintetiza uma trajetória rara: a de alguém que dominava o ofício em todas as suas dimensões e que colocou esse talento a serviço da democracia.

Sua morte encerra um capítulo importante da história da imprensa brasileira, mas seu legado permanece como inspiração permanente para as novas gerações.