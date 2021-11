Ratinho dispara ataques contra Anitta e ganha apoio de Sérgio Reis

Apresentador bolsonarista diz que cantora deveria dar “exemplo” e ganhou apoio do colega sertanejo, que recentemente foi autuado pelo STF por disparar ataques contra a Suprema Corte edit

247 - O apresentador bolsonarista Ratinho disparou ataques contra Anitta na noite da última quarta-feira (17). Irritado, ele disse que a cantora “está achando que pode tudo”. “Anitta, você pode quase tudo, mas você tem que ser um pouquinho de exemplo também”, acrescentou.

Seguindo as ofensas, o apresentador ainda lembrou alguns acontecimentos do passado da cantora.“Foi lá fazer uma tatuagem no ‘furico’. Achar que aquilo é bonito? Eu não estou sendo careta não, estou deixando de ser nojento. É outra coisa. Eu acho uma nojeira a pessoa falar isso”, disparou.

Ao saber da repercussão, Anitta comentou em perfil de fofoca: “Falou o cara que ganha dinheiro fazendo teste de DNA na TV”, debochou a cantora.

O também bolsonarista Sérgio Reis, autuado recentemente pelo STF após disparar ataques contra a Suprema Corte, saiu em defesa de Ratinho e apoiou o posicionamento do colega.

