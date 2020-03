Ratinho tem pior audiência no horário nobre do SBT após defender Bolsonaro

Produção foi menos assistida que todos os programas noturnos do SBT. Bolsonaro vem sendo alvo de críticas por sua irresponsabilidade no combate ao coronavírus edit

247 - O Programa do Ratinho foi a produção menos vista do horário nobre do SBT na última quarta-feira (18), dois dias depois de o apresentador ter sido criticado por defender Jair Bolsonaro com veemência, em meio a críticas que o governo vem sofrendo no combate à crise do coronavírus.

“Segundo dados da Kantar Ibope, o Programa do Ratinho marcou média de 6,6 pontos na Grande São Paulo e foi menos sintonizado até que a reprise de Cúmplices de um Resgate, que ficou com 8,1. Indo ao ar um pouco mais tarde, em virtude do Jogo das Fichas”, noticia o site Na Telinha.

Na noite de sexta-feira 20, Bolsonaro foi entrevistado de Ratinho, onde ele deu declarações irresponsáveis, na contramão de autoridades da área de saúde, como a defesa de que igrejas e estádios fossem mantidos abertos e a minimização da gravidade da pandemia, além de críticas a governadores que decretaram medidas restritivas.