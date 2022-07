Recado dos Estados também foi para as Forças Armadas, aponta Lauro Jardim

"Não contem com o apoio americano no questionamento das eleições" edit

247 – "O principal assunto entre embaixadores em Brasília nos últimos dias foi a nota da embaixada dos EUA sobre o processo eleitoral brasileiro. Os diplomatas estrangeiros acharam o tom muito acima do habitual", escreve o colunista Lauro Jardim , no Globo. "A leitura que alguns fizerem foi a de que o recado não era só para Jair Bolsonaro, mas também para as Forças Armadas: que não contem com o apoio americano no questionamento das eleições", acrescenta.

