Record admite roubo e toma decisão emergencial para evitar chuva de processos

247 - “A Record enviou uma carta para ex-funcionários e pessoas cadastradas em seu banco de dados para informar sobre o ataque hacker sofrido no mês passado. O intuito foi se prevenir de alguma acusação futura e até de um processo judicial. Pela primeira vez, a empresa admitiu publicamente que teve seus dados roubados e que tem monitorado a deep web para impedir um prejuízo maior”, informa Gabriel Vaquer, colunista do portal Notícias da TV.

“Este colunista do Notícias da TV recebeu uma das cartas na última segunda-feira (22), por já ter feito trabalhos para a Record em 2015. O documento detalha ações feitas logo após o ataque e relata que a emissora ainda sofre os efeitos da invasão feita pelos criminosos virtuais”, acrescenta.

"Desde que o incidente foi identificado, os protocolos de segurança foram ativados e medidas para minimizar os efeitos e riscos do ocorrido vêm sendo adotadas. A Record acionou o apoio de consultoria externa especializada para investigar as causas, extensão e consequências do incidente, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também foi comunicada do evento", diz um trecho.

