Record chega a ter o quádruplo de audiência da Globo com finais dos estaduais

Marcondes Brito, Metrópoles - O balanço dos Estaduais do Rio e de São Paulo é extremamente positivo para a Rede Record. Só neste final de semana, com o Fla-Flu de sábado (2/3); e Palmeiras x São Paulo, no domingo (3/3), a emissora paulista teve números expressivos de audiência, impondo uma derrota fragorosa à Rede Globo de Televisão.

É algo nunca visto na aferição de audiência pelo Ibope, que atualmente atende pelo nome de Kantar Ibope Media. A audiência da Record na segunda partida da final paulista teve melhor resultado das tardes de domingo da emissora nos última 20 anos. Em alguns momentos, a Record teve quádruplo da audiência da Globo (28 a 7).

