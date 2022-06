Record dá bronca em âncora do Balanço Geral por chamar Lula de 'ex-presidiário'

Apoie o 247

247 - Apresentador do Balanço Geral na Bahia, Adelson Carvalho levou uma bronca da Record por ter ofendido o ex-presidente e pré-candidato nas eleições de outubro Luiz Inácio Lula da Silva. Durante uma reportagem na última semana, Carvalho disse que Lula era "ex-presidiário" --em referência ao período em que ele ficou preso arbitrariamente por condenações na operação Lava Jato. O processo, em resumo, foi considerado inválido pela Justiça por condução parcial do então juiz Sérgio Moro. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A advertência foi dada não somente pelo comando da Record em Salvador, mas também por Antonio Guerreiro, executivo número um de Jornalismo da TV de Edir Macedo. Mesmo que preze pela liberdade de opinião de seus âncoras nos programas populares, a emissora interpretou que houve um excesso por parte do apresentador. Um novo caso pode acarretar em uma punição, como suspensão ou até demissão.

