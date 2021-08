Record é condenada a pagar R$ 50 mil por associar youtuber a pedofilia

247 - A Justiça de São Paulo condenou a Rede Record a pagar uma indenização de R$ 50 mil por danos morais ao youtuber Maicon Küster. A informação é do portal UOL.

Em agosto do ano passado o programa "Domingo Espetacular" exibiu uma reportagem sobre um suspeito de pedofilia que teria criado perfis falsos para se aproximar de suas vítimas. Um desses perfis falsos usava a foto do influenciador digital.

"Ao invés de ocultar cuidadosamente essa imagem, a reportagem exibiu-a integralmente", afirmou o juiz Marcelo Augusto Oliveira na sentença em que condenou a emissora. "Não há qualquer sombra dúvida de que a imagem do autor [do processo] foi indevidamente associada à do verdadeiro suspeito pedófilo, sendo inequívoco o erro cometido [pela emissora]".

Küster, que tem 3,16 milhões de inscritos na rede social, produz conteúdo para crianças e adolescentes. A imagem utilizada no perfil falso é a do seu personagem Lorenzo, que usa uma peruca loira.

