Record lança novo ataque contra Lula depois de prisão de diplomata venezuelano

Citando uma denúncia do ex-agente venezuelano Hugo Carvajal, reportagem da TV Record acusa Lula de ter recebido financiamento da Venezuela. Defesa diz que todo patrimônio do petista está declarado à Justiça e que Lula jamais recebeu qualquer recurso irregular edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A TV Record divulgou nesse domingo (31) reportagem em que acusa o empresário colombiano Alex Saab de ser testa de ferro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Este foi o gancho para a emissora do bispo Edir Macedo, apoiador de Jair Bolsonaro, relacionar a denúncia a outros líderes da esquerda latinoamericana, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Citando uma denúncia de um ex-dirigente venezuelano chamado Hugo Carvajal, a reportagem afirma que o ex-presidente Lula teria sido citado entre líderes latinoamericanos que tiveram campanhas eleitorais supostamente financiadas pela Venezuela.

PUBLICIDADE

Em nota à reportagem, a defesa de Lula informou que o ex-presidente petista tem um patrimônio declarado nas eleições de 2018, oriundo de 72 palestras feitas para 45 empresas, que Lula fez após ter deixado a Presidência "com quase 90% de aprovação popular".

Lula disse ainda que as contas e as palestras do ex-presidente foram investigadas por anos pela Lava Jato e ficou constatado que Lula recebeu todo o recurso de maneira legal e declarada e com impostos pagos. "Lula não recebeu nenhum recurso irregular em sua vida, de lugar nenhum", diz a defesa.

PUBLICIDADE

A matéria também traz acusações frágeis contra os irmãos Fidel e Raul Castro e contra a ex-presidente e atual vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner.

Assista à reportagem:

PUBLICIDADE