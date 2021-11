Record tenta contratar narrador da Globo, mas leva porta na cara

Dona dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista na TV aberta a partir de 2022, a Record iniciou a busca por um narrador para as partidas do torneio edit

247 - Dona dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista na TV aberta a partir de 2022, a Record iniciou a busca por um narrador para as partidas do torneio. De acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (3) pelo colunista Gabriel Vaquer, do Notícias da TV, o primeiro a receber um convite da emissora de Edir Macedo foi Jota Júnior, de 71 anos, do SporTV. O profissional, no entanto, preferiu continuar no canal esportivo da Globo. A informação é do portal TV Pop.

O contrato da Record com a Federação Paulista de Futebol prevê a transmissão de 16 partidas do Campeonato Paulista por ano, de janeiro a maio, até o fim de 2025. O objetivo da rede paulista é ter um nome conhecido para chamar atenção do público e se mostrar como uma empresa relevante no futebol. Segundo a publicação, Jota Júnior ouviu a proposta da direção da Record e agradeceu a lembrança. Por gratidão à Globo, ele preferiu recusar o convite e continuar na líder de audiência até o fim de 2022, quando termina seu contrato.

Jota Júnior integrou a histórica equipe esportiva da Band que trabalhou no Show do Esporte nos anos 80. No canal dos Saad, ele trabalhou nas transmissões das Copas do Mundo de 1986 no México, 1990 na Itália, 1994 nos Estados Unidos e 1998 na França, entre outros eventos. Ele chegou a receber um convite da Globo em 1994, mas só deixou a antiga casa para trabalhar no SporTV após a Copa de 1998. Com a recusa para trabalhar na Record, a emissora vai continuar em busca de outros nomes para narrar o Campeonato Paulista.

