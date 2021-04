Rede Globo decide o substituto de Faustão nos domingos

Metrópoles, na coluna de Léo Dias - Com o anúncio da saída de Faustão, após três décadas à frente do horário nobre dominical da Globo, muitos nomes de possíveis substitutos surgiram. Mas, segundo fontes da coluna, Luciano Huck foi o escolhido pelo plim plim e está fechado para assumir os domingos da emissora.

Ainda de acordo com informações enviadas à coluna, as negociações já estão avançadas, uma vez que o contrato do apresentador vence em julho. E ainda há uma certa pressa para as negociações de espaço publicitário na nova atração.





